Били самыми технологичными ракетами: в ВСУ рассказали, чем ударили россияне по Днепру

Россияне обстреляли Днепр с северной части Каспийского моря

Российские оккупационные войска в пятницу, 15 июля, около 22:00 часов нанесли ракетные удары по городу Днепр, использовав одни из самых технологичных видов крылатых ракет, находящихся у них на вооружении.

Об этом сообщают в воздушных силах ВСУ.

Согласно сообщению, пуски ракет Х-101 осуществлялись с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС из северной части Каспийского моря.

Россияне выпустили ракеты с севера Каспийского моря

При этом четыре ракеты были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток"

"Ракета Х-101 — одна из самых технологичных на вооружении страны-террориста. Ее боевая часть весит более 400 килограммов взрывчатки, а дальность полета составляет — 5500 километров. Скорость ракеты — 720 км/ч", — сообщают в Воздушных силах ВСУ.

Ту-95 – стратегический бомбардировщик-ракетоносец, разработанный и принятый на вооружение в СССР в 1950-х годах. Ту-95 создавали в качестве аналога американского стратегического бомбардировщика Convair B-36 "Peacemaker". Этот самолет, ставший одним из символов Холодной войны, предназначался для уничтожения стратегических объектов в тылу врага, при любых погодных условиях и в любое время суток.

Сейчас россияне используют эти самолеты для обстрелов украинских городов.

Как сообщалось, несколько выпущенных ракет попали по промышленному предприятию в Днепре, погибли и ранены.