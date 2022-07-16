Ракетная атака на Днепр: мэр Филатов рассказал, куда именно ударили россияне

Атака 15 июля стала одной из наиболее масштабных для Днепра за время войны

Мощные взрывы, сотрясшие Днепр накануне вечером, унесли жизни нескольких людей. Пока на месте прилетов работали спасатели и другие уполномоченные службы, информация про атакованный объект не раскрывалась. Но утром субботы, 16 июля, мэр Днепра Борис Филатов обнародовал эти данные — от обстрела пострадал ГП "Южный машиностроительный завод". Также часть ракет задела примыкающую к объекту Рабочую улицу.

По словам чиновника, жителям и гостям города стоит всерьез задуматься над возможностью выехать в более безопасное место, о чем он уже не единожды говорил ранее. Все потому, что россияне непредсказуемы, а строить иллюзии насчет "нации убийц и мародеров" бесполезно.

Упомянутый завод больше известный местным жителям под названием "Южмаш". Это крупное предприятие, занимающееся выпуском ракетно-космической техники, а также другой продукции, важной для развития научной сферы.

Борис Филатов подчеркнул, что бессмысленно думать о том, что Днепр не будут бомбить, как любой другой город Украины, который подвергся ракетной атаке путинских вояк.

"Нам ракетами развалили несколько раз аэропорт, лупили по всем окрестностям города, стреляли по мосту прямо в центре, разбомбили нефтебазу и СТО, но сограждане упорно продолжали игнорировать сигналы воздушной тревоги. После трагедий Кременчуга и Винницы я очень надеялся, что хоть кто-то, но образумится. Тщетно", — отметил он на своей странице в Facebook.

Также Филатов говорит, что сейчас в его сторону льется много негатива из-за отсутствия "свежевыкопанных бомбоубежищ" и прочего по этой теме. Однако, по его мнению, местные власти и так делают все, чтобы по максимуму уберечь местных жителей.

"ПВО есть и работает, — объясняет он. — Поверьте, если бы его не было, то кошмар был бы гораздо более сильным".

Помимо этого Борис Филатов напомнил о правила двух стен, которое может сберечь жизнь в случае ракетной атаки. Также он призвал людей не ходить рядом с административными зданиями — особенно в парке рядом с облсоветом и зданием ОВА, когда звучит сигнал воздушной тревоги.

Напомним, что согласно последней информации спасателей во время ракетной атаки по Днепру погибло трое человек. Еще 15 — получили ранения, большинство из них неопасны для жизни.

Также "Телеграф" писал о том, какие снаряды были использованы российскими оккупантами для удара по инфраструктуре Днепра.