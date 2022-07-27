Россияне ночью накрыли "Градами" Днепропетровщину: били по жилым домам и больнице (фото и карта)

Обстрел велся с оккупированной территории Херсонщины — через реку Днепр

В ночь на 27 июля, пока большинство украинцев радовались возможному уничтожению Антоновского моста в Херсоне, оккупанты продолжали бить по мирным городам Днепропетровской области. На этот раз под массированный артиллерийский обстрел попал Марганец Никопольского района. Огонь по населенному пункту вели с "Градов", расположенных на противоположном берегу Днепра — из оккупированной Херсонской области.

Информацию о последствиях российской атаки передает руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Как отметил чиновник в своем Telegram-канале, россияне выпустили по двум районам области около 40 снарядов.

Артиллерия "работала" не только по Никопольскому, но и по Криворожскому району. Однако более обширные повреждения получил именно первый — в Марганце есть даже раненые. Жертвой атаки стала 54-летняя местная жительница, которая на данный момент находится в больнице. О состоянии ее здоровья, к сожалению, не сообщается.

Марганец на карте Украины

В целом же город "легко" отделался, учитывая, что россияне били исключительно по мирной инфраструктуре.

Россияне не разбираются, куда бьют

Все стены в дырочках от осколков артиллерии

"Демилитаризировали" окна

Как следствие, повреждения получили восемь жилых пятиэтажек, один из детских садов, а также местная больница. Посекло снарядами и транспорт одного из промышленных предприятий Марганца.

"Денацифицировали" асфальт

В Криворожском районе тоже не обошлось без неприятных последствия — в Большой Костромке часть населения осталась без электроэнергии, ведь враг перебил линии электропередач. Специалисты уже работают над возобновлением коммуникаций.

Остается лишь надеяться, что оккупанты еще совсем недолго будут занимать временно оккупированные территории, с которых им удобно вести обстрелы. А на это намекает работа наших защитников, которые отчитались об уже двух освобожденных населенных пунктах на Херсонщине.

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