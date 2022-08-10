Ключевая область: Корбан открыл, как Днепр подготовился "встречать" россиян

Днепропетровщина, по сути, окружена прифронтовыми областями, поэтому весьма рискует

Днепропетровская область, которая регулярно страдает от артиллерийских обстрелов российских оккупантов, в целом готова дать сильнейший отпор в случае полноценного наступления врага. По словам руководителя штаба обороны Днепра Геннадия Корбана, сейчас находящегося в Лондоне, он спокоен за регион, ведь там выстроена уникальная система обороны. Он подчеркивает, что область имеет пять рубежей обороны, которые выстроены по основам военной науки.

Об этом Корбан рассказал в интервью журналистам "ВВС Украина", приехавшим пообщаться с ним в Великобританию. Чиновник подчеркнул, что оборона Днепропетровщины не имеет аналогов среди других областей, а поэтому регион вполне способен стать для россии вторым Сталинградом.

По словам Геннадия Корбана, Днепропеторвская область станет непреодолимой преградой для вражеского войска. При этом отбрасывать варианты с тем, что наступление действительно может состояться, нельзя. Причина — в соседстве Днепропетровщины с другими прифронтовыми областями.

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Чиовник напомнил, что совсем рядом с границей области расположены населенные пункты Барвинковое и Лозовая, что на Харьковщине. Первое село — уже захвачено россиянами, а оно находится по направлению к Новомосковску (Днепропетровщина). Также регион соседствует с Донецкой, Запорожской и — по линии Днепра — с Херсонской областями.

"Мы будто бы растянуты, но по сути делаем весь фронт вокруг Днепропетровской области, — говорит Геннадий Корбан. — Это ключевая область. Это мосты, о которых я все время говорю, что, парни, мосты — это логистика. Я все время читаю в этих вражеских группах, в них постоянно упоминают, дают координаты этих мостов. То есть о чем это говорит? О том, что рано или поздно это [наступление — ред.] может произойти".

При этом руководитель штаба обороны Днепра как никогда уверен в защитниках области, которые удержат регион.

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Кривом Роге уже объявили "охоту" на коллаборантов, которые готовы сотрудничать с российскими военными. За их данные обещают серьезное денежное вознаграждение.

Также мы писали, что юг Днепропетровской области регулярно обстреливается вражескими солдатами. При этом атаки не всегда остаются безнаказанными — иногда наши военные и партизаны действуют сообща, чтобы дать по зубам противнику.