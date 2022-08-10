Страшная ночь для Марганца: число мирных жертв обстрела выросло

Никопольский район находится под прицельным артиллерийским огнем оккупантов уже несколько недель

Среда, 10 августа, стала черным днем для жителей Марганца Днепропетровской области. После мощного ночного артиллерийского удара по городу погибли люди, при этом часть из них — уже в больнице. Власти сообщают, что общее количество жертв выросло до 13 человек.

Данные были обнародованы руководителем Днепропетровской ОВА Валентином Резниченко. В своем Telegram-канале чиновник отметил, что за жизни всех раненых борются врачи, однако в некоторых случаях оказалась бессильной даже медицина.

Отметим, что в руки врачей Марганца сразу попало 13 местных жителей. К сожалению, двое из них, получив весьма серьезные травмы, по итогу скончались в больнице. Резниченко подчеркнул, что все усилия медиков так и оказались тщетными.

Одно из поврежденных зданий

"На эту минуту ночная российская атака по Никопольскому району забрала жизни 13 мирных людей, — подчеркнул губернатор. — 11 ранены, пятеро из них в тяжелом состоянии".

Напомним, что Марганец входит в состав Никопольского района. Также помимо этого населенного пункта в ночь на 10 августа было обстреляно село Высшетарасовка. Там погибла одна женщина, чей частный дом разнесло снарядом на щепки.

Марганец и Высшетарасовка на карте

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что за день до этого Никополь пережил, вероятно, самый сильный обстрел за все время российско-украинской войны. Оккупанты били по мирным кварталам, не разбираясь. По итогу в город прилетело более сотни реактивных снарядов.

Впрочем, даже такая активность россиян не дает повода для беспокойства местным властям в вопросе вероятного наступления противника на Днепропетровщину. Геннадий Корбан, руководящий штабом обороны Днепра, считает, что область обязательно устоит.