Есть пострадавшие: что известно о мощном прилете по центру Днепра (фото, видео)

Взрывная волна была столь мощной, что во многих квартирах вылетели окна

Днепр продолжает быть одним из областных центров Украины, который россияне регулярно пытаются обстреливать крылатыми ракетами. И если накануне подобный "подарок" от оккупантов удалось уничтожить на подлете к городу, то в ночь на 11 сентября в центре все же произошел "прилет". На месте попадания снаряда начался крупный пожар, дым от которого был виден за сотни метров.

Факт обстрела подтвердил мэр Днепра Борис Филатов. По его словам, таким образом противник "поздравил" днепрян с Днем города, вернувшись к тактике террора и запугивания мирного населения.

Чиновник подчеркнул, что по предварительным данным погибших в результате атаки нет. Однако без пострадавших не обошлось, их количество и состояние пока уточняются.

По факту взрывы в Днепре раздались уже после полуночи. Волна от разрыва ракеты была весьма мощной: осколки повредили ближайшие автомобили, а во многих домах разбились или разбились оконные стекла.

Пожар на месте взрыва

У людей от взрывной волны треснули стекла

Также пострадали автомобили

Кое-где после взрыва даже посыпались потолки

Масштаб разрушений также пока уточняется, дополнительную информацию должны вскоре озвучить в областной военной администрации.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о серьезном "прилете" в Славянске. Российские снаряды угодили в жилой дом, под завалами которого длительное время оставались обычные мирные жители.

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