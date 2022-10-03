В Днепре прогремел мощный взрыв, поднимается дым (фото и видео момента)

Предварительно могла работать ПВО

Утром в понедельник, 3 октября, звуки взрывов тревожили не только Запорожье и Никополь, но и Днепр.

Во время масштабной воздушной тревоги в городе прогремел мощный взрыв. Местные каналы публикуют фото и видео с места событий.

Стоит заметить, что тревогу почти по всей Украине объявили около 7:25, при этом уже в 07:31 на Днепропетровщине раздался мощный взрыв. Его слышали как в самом Днепре, так и в пригородах.

На камеры сняли звук момента взрыва, — слышно, что он был довольно мощным. Некоторые считают, что это могли быть средства противовоздушной обороны.

После взрыва жители Днепра видели большой столб дыма:

Дым видно с разных районов

Вид из пригорода Днепра

Стоит заметить, что Днепр только начал приходить в себя после последних мощнейших обстрелов.

Как сообщал "Телеграф", 29 сентября россияне ударили по жилым кварталам Днепра, вследствие чего погибло четыре человека, а еще многие пострадали. Тела погибших были дефрагментированы от силы взрыва, что усложнило опознание.

А 30 сентября обстреляли транспортное предприятие Днепра, из-за чего сгорели десятки автобусов.