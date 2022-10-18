В Днепре взрывы - над городом столб черного дыма (фото, видео)

Жителям Днепра советуют закрыть окна, чтобы избежать попадания дыма

После взрывов в Кривом Роге утром 18 октября прозвучали они и в областном центре — Днепр сотрясли несколько громких взрывов. На фото неба над городом видно, что работали системы ПВО, но также поднимаются и клубы дыма.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призывает всех оставаться в укрытиях до конца тревоги. На месте прилета разгорается пожар.

В сети публикуют фото столба дыма над городом. Также сообщается про работу ПВО, вероятно, сбитие ракеты на подлете, но информация требует официального подтверждения. Отметим, что глава Криворожской ГВА Александр Вилкул сообщал про пуск ракет с самолетов по области.

UPD: Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в Днепре два прилета в объект энергетической инфраструктуры. Серьезные повреждения. Работает ГСЧС.

Облако дыма от взрыва

Сообщается, что рядом с местом взрыва — жилые дома. В одном их них в подъезде взрывной волной выбило окна. Работают спасатели. В сети призывают днепровцев закрывать окна из-за дыма.

Ранее "Телеграф" сообщал, что не только Кривой Рог и Днепр россияне обстреляли утром во вторник — удар нанесли и по Николаеву. Сами жители рф расхлебывают последствия своей военной агрессии — в Краснодарском крае военный самолет упал в жилом квартале зацепив дом — погибли более десяти человек.