Боль на всю жизнь: в результате ракетного удара по Днепру погибла 25-летняя беременная (фото)

В момент взрыва девушка находилась со своим супругом в машине

Во время ракетного удара со стороны российских оккупантов по Днепру погибла 25-летняя Инна Оданец. Девушка была беременна.

25 октября примерно в 21:30 в городе Днепр раздались взрывы. Обломки ракеты упали на автозаправку БРСМ, что привело к масштабному пожару на месте происшествия. Вскоре стало известно, что в результате ракетного обстрела погибли два человека.

Во время взрыва Инна и ее супруг Максим находились в автомобиле на той самой заправке, передает "Мемориал". Девушку спасти не удалось, а ее муж получил тяжелые ранения и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

"Российский удар по Днепру унес жизнь молодой женщины, которая ждала ребенка… Нелюди. Такого не прощают", – написал председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Инна Оданец

Инна Оданец получила образование в Днепропетровском факультете Киевского национального университета культуры и искусств (специальность — документоведение). Девушка работала в детском развлекательном центре и сама вскоре должна была стать матерью. Супруги с нетерпением ждали рождения малыша. Однако вечером 25 октября их мечты разрушили российские ракеты, прилетевшие в город.

У погибшей Инны Оданец осталась мама, бабушка, сестра и супруг. Неравнодушные людей сейчас помогают материально выжившему мужу Инне, который находится в больнице.

Муж погибшей Инны Оданец

Напомним, ранее издание "Телеграф" сообщало, что в боях за Украину погибли оба брата со Львовщины.

Также "Телеграф" писал, что на войне погиб брат украинской гимнастки.