Ракетный удар нанесен по Днепру: что известно на данный момент

Взрывы прозвучали практически одновременно с началом воздушной тревоги в регионе

Россияне продолжают атаковать Днепр крылатыми ракетами. В пятницу, 2 декабря, в городе прозвучал серьезный взрыв. Очевидцы утверждают, что громкие звуки сопровождались столбом густого дыма, который тут же начал клубиться на месте вероятного "прилета".

Первыми подробностями поделились местные Telegram-каналы "Днепр оперативный" и "ХД Днепр". Очевидцы утверждают, что взрыв было слышно около 14:15. Примерно в это же время в области была объявлена воздушная тревога.

На данный момент в одном из районов Днепра наблюдается серьезное задымление. О разрушениях или пострадавших никакой информации нет, отсутствует и официальная информация от местных властей.

Отметим, что местные жители также сообщают о гуле авиации над Днепром. Учитывая тот факт, что россияне не рискуют залетать на подконтрольную Украине территорию, вероятно в небо подняли украинские самолеты для перехвата вероятных других снарядов противника.

Фото с места взрыва

"Телеграф" продолжает следить за происходящим.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему россияне зачастили с ударами по инфраструктуре Днепра и Кривого Рога. Свое видение изложил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.