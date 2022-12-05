Есть жертвы: стало известно, что за взрывы гремели ночью в Кривом Роге

Страна-террорист атаковала промышленные предприятия в двух областях на востоке Украины

Российские оккупанты ночью атаковали ракетами Днепропетровщину — попали по Кривому Рогу. Взрывы раздались после полуночи. Ракетная атака унесла жизнь одного человека, три ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко. По его информации — попадание тремя ракетами пришлось на промышленное предприятие. Погибший — его сотрудник.

Тело оказалось под завалами разрушенного производственного цеха. Оттуда его извлекли спасатели. Трое пострадавших оказались в больнице. Их состояние — средней тяжести. Момент одного из мощных взрывов попал на видео.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что три крылатые ракеты сильно разрушили предприятие. Пожар уже погашен. Он также сообщил детали про погибшего и пострадавших. Сотруднику, которого убила ракета оккупантов был 41 год (1981 г.р). Трое пострадавших чуть старше — двоим по 44 лет и одному 45 (1978 и 1977 г.р. соответственно).

На Днепропетровщине от атаки оккупантов пострадал Никопольский район, обошлось без жертв. Из тяжелой артиллерии обстреляли Марганецкую громаду. В промышленное предприятие попали и в Запорожье. Предварительно — обошлось без жертв.

Ранее "Телеграф" рассказывал про регулярные обстрелы Херсона со стороны оккупантов — через Днепр они поливают огнем жилые дома и инфраструктуру. Взрыв также слышали в Киеве, но он не был связан с военной активностью оккупантов.