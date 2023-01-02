Горело предприятие: озвучены детали ночной атаки на Днепр

Областной центр атаковали сразу и беспилотниками, и ракетой

В ночь на понедельник, 2 января, российские оккупанты атаковали не только Киев, но и Днепр, — силы противовоздушной обороны сбили несколько дронов и ракету, однако без последствий не обошлось.

Об этом утром проинформировал руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

На энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины враг направил три дрона-камикадзе и ракету типа Х-59МК2.

Ракету сбили совсем рядом с Днепром, а "шахеды", — в Каменском и Днепровском районах области, которые расположены рядом с областным центром.

В Верховцевской ТО Каменского района обломки дрона упали на частное предприятие, что вызвало пожар. По состоянию на утро огонь уже потушили.

Каменский и Днепровский районы на карте Днепропетровской области

Кроме того, в области враг также обстрелял из тяжелой артиллерии Никопольский район, была повреждена база отдыха, обошлось без пострадавших.

Стоит заметить, что также враг этой ночью осуществил серию атак на Киевскую область, — над одним Киевом сбили 22 воздушные цели, однако были повреждены энергетические объекты и ввели аварийные отключения.

Как сообщал "Телеграф", ночь выдалась неспокойной не только для украинцев, — в россии тоже случился целый шквал "бавовны".