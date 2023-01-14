Ракетный удар по Днепру: куда обратиться и где можно согреться пострадавшим жителям

Где искать адреса "пунктов несокрушимости" и куда еще можно обратиться пострадавшим

Во время очередного ракетного обстрела россияне уничтожили жилую многоэтажку в Днепре из-за чего по меньшей мере 5 человек погибли, а еще 64 получили ранения. Многие жители при этом остались без крыши над головой.

Как сообщил городской глава Борис Филатов, ситуацию также осложняет то, что целый район остался без электричества и был отключен от систем жизнеобеспечения.

Кроме того, он отметил, что во дворе разрушенного дома будут развернуты палатки для нуждающихся, а также спасателей, полицейских и медиков, которые работают на месте происшествия.

"Также все городские службы во время пересменки могут заехать на заправку Socar, по адресу Шинная, 14, отдохнуть и бесплатно получить питание", — написал он.

Тем временем пресс-служба Нацполиции сообщила, что на остановке общественного транспорта по адресу Набережная Победы, напротив дома 118 был развернут штаб для обращения людей, которые пострадали в результате обстрела.

Стоит отметить, что в городе также развернута сеть пунктов несокрушимости, в которых можно зарядить гаджеты и согреться. Их адреса можно найти на сайте городского совета по ссылке или на интерактивной карте по ссылке.

Добавим также, что глава наблюдательного совета благотворительного фонда "Помогаем" Андрей Пинчук сообщил, что их шелтер в пригороде Днепра может предоставить бесплатный приют всем пострадавшим от потери жилья. Для этого необходимо обратиться по номеру 068-607-30-18

Как сообщалось ранее, во время ракетного удара 14 января прилеты были зафиксированы в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.