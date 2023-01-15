Такого оружия в Украине нет: в ВСУ объяснили, чем можно было бы сбить ракету Х-22 в Днепре

С начала полномасштабного вторжения россия выпустила по Украине более 210 подобных снарядов

Украинские военнослужащие не могли сбить ракету Х-22 с помощью средств противовоздушной обороны, как об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович. По словам Командующего Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука, нынешние комплексы, входящие в отечественную ПВО, не имеют возможности ликвидировать такие цели. "Охотиться" на ракеты типа Х-22 способны только передовые западные "зенитки".

Детальнее об этом сообщили в официальном Telegram-канале Воздушных Сил ВСУ. Как подчеркнул Олещук, сейчас Украина не имеет на своем вооружении необходимых систем, которые могли противостоять российским атакам с применением таких дальнобойных и массивных в своей разрушительной силе снарядов.

"Лишь зенитные ракетные комплексы, которые в перспективе могут быть предоставлены Украине западными партнерами (речь идет о таких системах, как Patriot PAC-3 или SAMP-T), способны перехватывать данные воздушные цели", — утверждает командующий ВС Украины.

Нынешняя противовоздушная система нашего государства слишком уязвима для подобных ракет, они способны бить на 600 км, а масса боевой части одного такого снаряда достигает около 950 кг. Опасность Х-22 также состоит в том, что из-за дальнобойности они могут отклоняться на сотни метров от первоначальной цели.

Х-22 является огромной "махиной"

Следует добавить, что с начала полномасштабной российской агрессии по Украине было выпущено более 210 таких ракет. Николай Олещук подчеркивает, что ни одно из них не удалось сбить средствам ПВО.

Добавим, что один из наиболее резонансных случаев применения Х-22 против гражданского населения Украины – это июньская атака на торговый центр в Кременчуге. Как известно, тогда погибли по меньшей мере 18 человек, десятки получили ранения.

Нынешний же прилет по Днепру также унес жизни минимум 18 местных жителей, однако разбор завалов продолжается. На месте работают сотни людей, не считая спасателей ГСЧС.