Почти год борьбы за жизнь: скончалась спасательница из Днепра, которую ранили во время атаки на аэропорт (фото)

Женщина интенсивно лечилась дома и за границей, но восстановиться после травмы так и не удалось

Спасатели Днепра потеряли из-за полномасштабной агрессии россии еще одну коллегу — 32-летнюю Евгению Дудку, которая получила свое тяжелое ранение еще в апреле 2022 года. Тогда во время удара по аэропорту города Евгения находилась на месте событий, фиксируя последствия предыдущих прилетов. К сожалению, получение ранения нанесли слишком большой вред организму, с которым справиться не удалось даже почти за год.

О смерти Евгении Дудки сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. Кстати, женщина была представителем этого ведомства в Днепропетровской области. Однако все очень быстро изсменила война.

По данным главы ГСЧС Украины, генерал-майора службы гражданской защиты Сергея Крука, 32-летняя женщина скончалась в столичной больнице. До этого она проходила реабилитацию в лучшей клинике Германии, хотя и очень жаловалась на отношение тамошнего персонала. Она утверждала, что в Украине гораздо более человечные и лучше знающие свою работу медики, чем за рубежом.

Евгения Дудка до ранения и после

"В отделении гастроскопии я нахожусь 7 месяц и что здесь делают? А ничего за 7 месяцев мне не сделали. Все по их правилам должно заживать самое. Вопрос! Как что-то может зажить в организме, в который не поступает никаких природных витаминов? Питания нет, поддержки медикаментозной нет (кроме питания в вену)", — писала женщина на личной Facebook-странице.

Евгения Дудка получила ранение 10 апреля 2022 года. Осколок вражеской ракеты повредил ей внутренние органы и кишечник. По словам самой женщины, у нее была фактически "дыра в животе" из-за дефицита мышц: после многочисленных операций от нужной массы мышц в 22 кг у Евгении осталось только 8. Также она имела обломок снаряда в бедре, не могла нормально употреблять еду или воду, каждая прогулка на 10 минут давала ей "2 часа звона в ушах и дрожь рук и ног".

Так спасательница выглядела во время лечения в Германии

Женщина вместе с коллегами в Днепре незадолго до смерти

"Но что же мне, только плакать? Нет, выбираю проводить свои дни с улыбкой. Пусть не все, ведь то испытание, через которое я прохожу, необычное, но выбираю", — размышляла над своей жизнью в соцсетях Евгения Дудка.

К сожалению, 7 марта 2023 года после 11 героических месяцев борьбы за здоровье и жизнь стало известно о смерти днепровской спасательницы.

Да Евгения выглядела до ранения

Евгения Дудка, будучи майором службы гражданской обороны, успела получить несколько высших образований — учила уголовное право в Днепропетровском университете внутренних дел, позже получила степень магистра по госуправлению ДРИДУ НАДУ при Президенте Украины. Также изучала гражданскую защиту в Национальном университете гражданской защиты Украины. Была замужем за спасателем Игорем Геталом, который был ранен в тот же день, что и сама Евгения. Его состояние здоровья улучшилось гораздо быстрее, он даже успел вернуться на службу.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о смерти известной боевой медики Яны Рыхлицкой, которая служила в 93-й бригаде "Холодный Яр". Девушка погибла под Бахмутом во время очередной эвакуации раненых.

Также мы писали, что во время обстрела Святогорска враг прицельно ударил по депо спасателей. Это стоило жизни фельдшеру Александру Цуркану.