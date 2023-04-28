Ночная атака на Днепр: ракеты нанесли много разрушений, есть жертвы (фото)
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Кроме дома, пострадало также несколько инфраструктурных объектов
Ночь на 27 апреля стала беспокойной для жителей многих регионов Украины. В частности, несколько вражеских снарядов наделали немало бед в Днепре. По данным главы ОВА Сергея Лысака, в городе пострадали четыре человека, еще двое погибли.
Детали чиновник обнародовал в собственном Telegram-канале. Следует отметить, что военным из воздушного командования "Восток" ночью удалось успешно обезвредить семь крылатых ракет, которые враг выпустил по Днепру.
К сожалению, один из снарядов, который не удалось сбить, попал в частный жилой дом. В результате погибли два человека — 31-летняя женщина и ее двухлетний ребенок. Еще три человека пострадали.
"58-летнего мужчину и 57-летнюю женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу. 31-летний мужчина будет лечиться амбулаторно", — отметил Сергей Лысак.
Также в результате российских обстрелов пострадала 70-летняя женщина — ей досталось в результате попадания в местную строительную базу, где начался пожар. Спасателям удалось локализовать огонь на площади в 400 квадратных метров.
Кроме того, российские ракеты также попали и на территорию частного предприятия. Среди последствий — еще один пожар, нанесший немалые разрушения. Его уже удалось оперативно потушить.
Также Лысак добавил, что кроме ракетного удара, по Днепропетровщине ночью также досталось и из артиллерии. В частности, обстреливалась Чернвоногригорьевская община на Никопольщине. К счастью, без пострадавших.
Ранее "Телеграф" сообщал, что ночью также произошел прилет в многоэтажку в Умани. Уже известно о минимуме трех погибших.
Кроме этого, мы писали о последствиях вражеского обстрела для Киевской области, где обломки ракеты повредили жилой дом.