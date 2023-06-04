"Ее звали Лиза. Ей было всего два года": подробности гибели маленькой девочки во время обстрела Днепра (фото)

Тело девочки достали из-под завалов ближе к трем часам ночи

Российские оккупанты ночью 3 июня обстреляли пригород Днепра в результате чего погибла маленькая девочка.

Как проинформировал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ребенка звали Лиза и ей было всего два года.

"Ее звали Лиза. Ей было всего два года. Веселая и жизнерадостная девочка", — написал он.

Чиновник отметил, что девочка с мамой находились в своей квартире в Подгородном, когда российская ракета упала во дворе их дома. Из-за этого обе оказались под завалами.

"Сложно представить, что чувствовал отец девочки, который прибежал с работы и увидел эту картину. Он неистово кричал. Сразу же бросился помогать спасателям", — написал Лысак.

Женщину смогли достать спасатели, после чего ее сразу отправили в реанимацию. А вот тело девочки смогли найти лишь ближе к трем часам ночи, к сожалению, к тому моменту она уже умерла.

На месте происшествия продолжаются разборы завалов, местным жителям оказывается вся необходимая помощь.

Как сообщалось ранее, во время обстрела Подгородного пострадали 22 человека, среди которых пятеро детей. Частично разрушены были две двухэтажки, около 10 частных домов, магазин и повреждены газопроводы.