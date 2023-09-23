Есть повреждение объекта критической инфраструктуры: появились подробности удара по Днепру (фото)

К счастью, обошлось без пострадавших

В ночь на субботу, 23 сентября, россияне атаковали "шахедами" Днепр и область. В областном центре поврежден объект критической инфраструктуры.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Наши Воздушные Силы приземлили 12 "шахедов".

Кроме того, россияне били и по Никопольскому району. Ударили из беспилотника по Марганцу и обстреляли из артиллерии Красногригорьевскую общину. Загорелась крыша частного дома. Уничтожено хозяйственное сооружение. Повреждены 10 жилых домов, 5 хозяйственных построек, газопровод и линия электропередачи.

Также враг ударил и по Днепровскому району. В Новоалександровской общине из-за атаки горела сухая трава, пожар был ликвидирован. Повреждены две заправки и светофор.

Повреждены жилые дома

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"Шахеды" наделали беды

Как уточнил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, объект критической инфраструктуры Днепра повредили обломки сбитого БПЛА. Он добавил, что, к счастью, в ходе ночной атаки врага люди не пострадали.

Напомним, кроме Днепропетровщины, взрывы минувшей ночью прогремели и в Запорожье. Это произошло еще до объявления воздушной тревоги. Мониторинговые каналы писали, что враг, вероятно, ударил баллистическими ракетами Искандер-М.

Как сообщал "Телеграф", в пятницу, 22 сентября, россия нанесла ракетные удары по Кременчугу в Полтавской области. В результате погиб один человек, а еще 31 человек пострадал.