В Днепре из-за удара россиян произошел пожар: подробности атаки (фото)

Информации о пострадавших нет

В ночь на 3 октября российские оккупанты атаковали Днепр. На город летели 13 вражеских беспилотников и одна крылатая ракета. Воинам удалось их уничтожить.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Дмитрий Лысак. По его словам, в результате падения обломков в городе начался пожар на частном предприятии, а также загорелись гараж и авто.

"Также обломки от ущерба БпЛА прилетели на территорию промышленного предприятия в Павлограде. Туда же произошло и попадание. Пожар, возникший вследствие этого, уже был потушен", — говорится в сообщении.

Лысак добавил, что были зафиксированы разрушения производственных объектов. Вместе с тем враг продолжал террор Никопольщины. Из тяжелой артиллерии целил по Мировской общине.

В результате происшествия было повреждено два частных дома и одно хозяйственное сооружение. Информация о пострадавших на данный не поступала.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 1 октября российские захватчики атаковали Умань. Россияне применяли ударные дроны.