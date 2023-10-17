Днепрянин попал в больницу из-за попытки самостоятельно починить холодильник

Разбор холодильника закончился печально

В Днепре мужчина попал в больницу с отравлением фреоном, — оказалось, он пытался починить холодильник, когда произошла утечка и он пострадал.

Об этом рассказал медик областной станции ЭМД Влад Боднюк, сообщает "Днепр Оперативный".

К врачам "скорой" помощи обратилась жена потерпевшего, которая рассказала, что мужчина пытался сам разобрать холодильник, когда произошла утечка фреона. По прибытию на место событий медики обнаружили, что мужчина пребывал в угнетенном состоянии сознания, у него сильно текли слезы, наблюдалась тошнота и кашель. Также были и ожоги.

Пострадавшему наложили повязки, обезболили, сделали ингаляции и госпитализировали с диагнозом "немедикаментозное отравление, ожоги правой кисти второй степени".

Стоит заметить, что фреон используется в холодильниках в качестве холодоагента, — он является опасным веществом почти без запаха, который может вызвать химические ожоги, потерю сознания, аритмию, тошноту, кашель, головную боль.

Как сообщал "Телеграф", ранее на курорте в Закарпатской области за месяц умерли сразу двое мужчин во время купания в термическом бассейне.