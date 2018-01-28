Такой домик можно с легкостью перевести на любое место.

Американская семья из штата Массачусетс живет в небольшом домике площадью 14 квадратных метров, в котором грамотно использован каждый сантиметр пространства. Дом стоимостью 25 000 долларов стал жильем для трех человек, решивших сэкономить на покупке полноценного дома. Такой домик можно с легкостью перевести на новое место, когда вам наскучит пейзаж за окном, а внутри него вы найдете все то, что необходимо для комфортной и неприхотливой жизни.