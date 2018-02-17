Современный городской дом в Сеуле.
Этот современный городской дом построен на участке площадью чуть больше сотки в малоэтажном районе Сеула для семейной пары дизайнеров.
Этот современный городской дом построен на участке площадью чуть больше сотки в малоэтажном районе Сеула для семейной пары дизайнеров.
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