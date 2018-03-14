Наслаждайтесь всей красотой города из ваших балконов.
Даже маленький балкон предоставляет массу возможностей жить роскошной жизнью в собственной квартире — стоит только устроиться там с утренним кофе или провести вечер, наблюдая за звездами.
Даже маленький балкон предоставляет массу возможностей жить роскошной жизнью в собственной квартире — стоит только устроиться там с утренним кофе или провести вечер, наблюдая за звездами.
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