Современный загородный дом, в котором вам бы понравилось жить.

Этот современный загородный дом построенный на вытянутом трапециевидном участке, повторяет его форму, сужаясь со стороны въезда и расширяясь в сторону сада. Дом одноэтажный с просторной полуторасветной общей зоной, тремя спальнями, гостевой и гаражом на две машины. Разная высота придаёт композиции дополнительную динамику. Гостиная открывается на крытую террасу, с другой стороны выполнен полузакрытый дворик. Плоская крыша сделана инверсионной.