Современная квартира в Китае, в которой комфортно и спокойно.

Архитекторы студии C&C Design Group спроектировали стильную современную квартиру в Фошани, Китай, которая похожа на уголок пышного тропического леса благодаря обилию комнатных растений всевозможных видов. Зону столовой украшает вертикальный сад, занявший значительную часть стены; растения располагаются на специальных стеллажах, в подвесных кашпо и расставленных тут и там цветочных корзинах. Природная зелень растений подхвачена сдержанным тоном гардин и диванных подушек. В остальном цветовая гамма интерьера довольно спокойная, нейтральные стены стали идеальным фоном для буйства тропического леса, прирученного специально для этого элегантного жилища.