Роскошный особняк, который похожий на сказочный замок.

Если вас вдруг заинтересует гламур ревущих 20-х годов или то, как и где жил советский миллиардер, взгляните на фотографии этого фантастически роскошного особняка на Лонг-Айленде. Дом был построен в 1928 году на территории 32 тысяч квадратных метров и располагает абсолютно всеми возможными современными удобствами, которые должны быть в домах за такую цену. Владение принадлежало Тамиру Сапиру, который в свое время эмигрировал из Советского Союза, а именно из Грузии, и сколотил состояние на нью-йоркской недвижимости. Когда Сапир приехал в США, он стал работать таксистом, но вскоре открыл свой магазин электроники, где обслуживали в первую очередь русских клиентов. Потом Тамир наладил поставку электроники для нефтяных компаний. Заработанные деньги он вкладывал в недвижимость и к 2002 году стал миллиардером. Тамир Сапир скончался в 2014 году. Нынешний владелец имения, тщательно скрывающий свою личность, купил его в 2013 году за 15,9 миллиона долларов, но, говорят, так и не въехал туда. В 2015 году особняк продавался уже за 100 миллионов долларов.