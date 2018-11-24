Как украсить застекленный балкон - лучшие идеи декора (Фото) Балкон – это такая же комната, как и другие части квартиры. Его можно оборудовать по-разному, поэтому знания, как украсить балкон своими руками, важны. Существует множество способов декорировать данное помещение. Они помогут преобразить его, не привлекая специалистов и не затрачивая крупных денежных средств. Однако это уже зависит от выбранного способа. Каждый сможет найти в этой статье подходящий для своего жилища и кошелька вариант.