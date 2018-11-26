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Вторник, 27.11.2018
Великолепная гостиная: идеи в бежевых тонах (Фото)
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Великолепная гостиная: идеи в бежевых тонах (Фото)

Здесь собирается вся семья после тяжёлого трудового дня, здесь принимают гостей, встречаются с друзьями. Поэтому обстановка комнаты должна максимально располагать к позитивному общению. Этому будет способствовать цветовая гамма комнаты в спокойных бежевых тонах.
novate.ru
Фото: novate.ru
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Интерьер, Стиль, Дизайн, Гостиная, Пространство, Бежевый тон.
17:30 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф
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