Великолепная гостиная: идеи в бежевых тонах (Фото) Здесь собирается вся семья после тяжёлого трудового дня, здесь принимают гостей, встречаются с друзьями. Поэтому обстановка комнаты должна максимально располагать к позитивному общению. Этому будет способствовать цветовая гамма комнаты в спокойных бежевых тонах.