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Небоскреб в Индии: как живут самые богатые жители контрастной страны (Фото)
Настоящий небоскреб построил для своей семьи Мукеш Амбани – самый состоятельный человек Индии. Гигантское здание поражает не только запредельной высотой в 173 метра, но и имеет общую площадь чуть меньше всего Ватикана, не говоря уже о внутреннем убранстве, которое роскошью и богатством может соперничать с резиденцией британских монархов – Букингемским дворцом.
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