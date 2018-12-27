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Четверг, 27.12.2018
Советы для дома: практичные идеи для штор, которые подчеркнут ваш интерьер (Фото)
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Советы для дома: практичные идеи для штор, которые подчеркнут ваш интерьер (Фото)

Накапливающие пыль старомодные гардины и тюли остались в советском прошлом. На дворе 21 век, и современные магазины представляют такой широкий ассортимент штор, что глаза по-настоящему разбегаются. В данном материале собраны самые современные идеи по оформлению штор для разных комнат дома.
novate.ru
Фото: pixabay.com
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Интерьер, Ремонт, Дизайн, Комната, Спальня, Окно, Декор, Шторы.
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