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Воскресенье, 30.12.2018
Как украсить дом к Новому 2019 году: оригинальные идеи декора (Фото)
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Как украсить дом к Новому 2019 году: оригинальные идеи декора (Фото)

Новый год совсем скоро, а значит, самое время создать дома соответствующее настроение: романтичное, радостное и волшебное. Тем более что сделать это можно практически бесплатно. Яркие подсвечники, праздничные гирлянды и оригинальные елочные игрушки – рассказываем, как найти применение подручным и, казалось бы, ненужным вещам и сделать из них предметы декора.
cpykami.ru
Фото: cpykami.ru
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Дом, Декор, Гирлянды, Елочные игрушки, Подсвечники, Новый год 2019, как украсить дом.
23:09 Сегодня Телеграф
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