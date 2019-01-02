Ретро-стиль: как создать вычурный интерьер за 80 тысяч долларов (Фото)

Англичанка Труди Эванс последние несколько лет живет единственной идеей – создать идеальный ретро интерьер в своем жилище. Не все друзья и знакомые понимают и поддерживают столь необычное стремление, многие ее считают одержимой. Но полученный результат превзошел все ожидания и даже у недоброжелателей захватывает дух, когда они переступают порог преображенного дома.