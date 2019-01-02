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Среда, 02.01.2019
Ретро-стиль: как создать вычурный интерьер за 80 тысяч долларов (Фото)
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Ретро-стиль: как создать вычурный интерьер за 80 тысяч долларов (Фото)

Англичанка Труди Эванс последние несколько лет живет единственной идеей – создать идеальный ретро интерьер в своем жилище. Не все друзья и знакомые понимают и поддерживают столь необычное стремление, многие ее считают одержимой. Но полученный результат превзошел все ожидания и даже у недоброжелателей захватывает дух, когда они переступают порог преображенного дома.
novate.ru
Фото: pixabay.com
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Интерьер, Стиль, Ретро, Дизайн, Декор, Ретро-стиль, Труди Эванс.
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