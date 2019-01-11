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Идеи оформления спальни в современном стиле (Фото)
Спальня - то место в доме, где можно расслабиться после тяжелого трудового дня и на время забыть обо всех заботах. Именно поэтому нужно уделять особое внимание интерьеру этой комнаты. Мы собрали 20 реальных вариантов оформления спальни, которые наверняка придутся по душе каждому.
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