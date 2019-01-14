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Понедельник, 14.01.2019
Когда мало места: идеи, которые помогут вместить большое количество обуви (Фото)
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Когда мало места: идеи, которые помогут вместить большое количество обуви (Фото)

Проблема хранения обуви занимает умы, пожалуй, всех хозяек. Туфли, ботинки, кроссовки, сапоги - все это так сложно уместить в узкой прихожей. Однако выход есть. Для вас собраны идеи рационального (и не очень) размещения обуви в квартире.
Фото: novate.ru
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Обувь, Интерьер, Дизайн, Хранение, Количество, Шкаф.
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