Когда мало места: идеи, которые помогут вместить большое количество обуви (Фото)

Проблема хранения обуви занимает умы, пожалуй, всех хозяек. Туфли, ботинки, кроссовки, сапоги - все это так сложно уместить в узкой прихожей. Однако выход есть. Для вас собраны идеи рационального (и не очень) размещения обуви в квартире.