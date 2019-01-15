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Вторник, 15.01.2019
Уникальные и удобные: кухонные столы, за которыми можно провести всю жизнь (Фото)
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Уникальные и удобные: кухонные столы, за которыми можно провести всю жизнь (Фото)

Времена простых и банальных обеденных столов давно прошли - так считает британский дизайнер Кристофер Даффи, который уже 16 лет создает необычно красивую, но при этом функциональную мебель на любой вкус. На его кухонные столы невозможно не обратить внимание: такие уникальные, да еще и дико удобные, что еще нужно.
ofigenno.com
Фото: pixabay.com
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Кухня, Мебель, Дизайн, Стол, Декор, Кристофер Даффи.
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