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Идеи для декора: оазис в квартире (Фото)
Каждый из нас изо всех сил старается обустроить жильё так, чтобы в нём царила своя особая атмосфера и уют. Именно поэтому большинство людей отдаёт своё предпочтение современному декору, украшая комнаты милыми безделушками. Однако, многие забывают о том, что растения могут стать не менее интересным и оригинальным элементом декора, освежающим интерьер.
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