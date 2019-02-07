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Четверг, 07.02.2019
Нежелательные места в доме для хранения денег (Фото)
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Нежелательные места в доме для хранения денег (Фото)

Каждый человек хочет, чтобы нажитое им нелегким трудом было сохранено и приумножено. К сожалению, в мире все еще есть люди, которые предпочитают обеспечивать себя не самыми честными и законными способами. Такие "граждане" стремятся наложить лапу на чужое. Так, где же нельзя держать "кровные", чтобы точно с ними не распрощаться.
zefirka.net
Фото: pixabay.com
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