Нежелательные места в доме для хранения денег (Фото) Каждый человек хочет, чтобы нажитое им нелегким трудом было сохранено и приумножено. К сожалению, в мире все еще есть люди, которые предпочитают обеспечивать себя не самыми честными и законными способами. Такие "граждане" стремятся наложить лапу на чужое. Так, где же нельзя держать "кровные", чтобы точно с ними не распрощаться.