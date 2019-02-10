Необычный дизайн просторной квартиры в Стокгольме (Фото) Считается, что в интерьерах с чрезмерно яркими красками сложно жить. Шведское архитектурное бюро Tham & Videgard Arkitekter решило это опровергнуть и разработало яркий новый дизайн квартиры в Стокгольме.