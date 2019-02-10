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Необычный дизайн просторной квартиры в Стокгольме (Фото)
Считается, что в интерьерах с чрезмерно яркими красками сложно жить. Шведское архитектурное бюро Tham & Videgard Arkitekter решило это опровергнуть и разработало яркий новый дизайн квартиры в Стокгольме.
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