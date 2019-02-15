Невероятно: эти домики размером меньше, чем ваша спальня (Фото)

Большинство из этих жилищ имеют площадь менее 18 квадратных метров. Это меньше, чем средняя спальня в США. Махонькие домики оснащены крошечными кухоньками, миниатюрными ванными и многофункциональной мебелью. Эти жилища - пересмотр американской мечты, предполагающей большой дом, они - вызов идее о том, что нам для счастья нужно много материальных предметов.