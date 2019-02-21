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Пятница, 22.02.2019
Кухонные столы от британского дизайнера (Фото)
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Кухонные столы от британского дизайнера (Фото)

Времена простых и банальных обеденных столов давно прошли — так считает британский дизайнер Кристофер Даффи, который уже 16 лет создает необычно красивую, но при этом функциональную мебель на любой вкус и цвет. На его кухонные столы невозможно не обратить внимание: такие уникальные, да еще и дико удобные, что еще нужно? Мы собрали самые классные экземпляры. Есть на что посмотреть!
Фото: samodelkinoblog.com
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Дом, Стол, Кухонный стол, Оригинальный кухонный стол, Стол от дизайнера.
13:46 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф
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