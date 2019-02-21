Кухонные столы от британского дизайнера (Фото) Времена простых и банальных обеденных столов давно прошли — так считает британский дизайнер Кристофер Даффи, который уже 16 лет создает необычно красивую, но при этом функциональную мебель на любой вкус и цвет. На его кухонные столы невозможно не обратить внимание: такие уникальные, да еще и дико удобные, что еще нужно? Мы собрали самые классные экземпляры. Есть на что посмотреть!