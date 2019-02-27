Отличные идеи, чем занять пустой угол в комнате (Фото) Пустой угол в комнате – банально, скучно и нефункционально. А для квартир, которые к тому же не отличаются большими габаритами, это настоящее преступление. Данный участок помещения является отличным способом разместить нужную вещь, не занимая много места. В углу можно расположить самые разнообразные предметы. Главное – подобрать изделие, которое будет гармонировать с общим интерьером комнаты.