Полезные идеи по обустройству своего участка Весна не за горами, а это значит, что дачники уже с нетерпением потирают руки в ожидании открытия сезона. И если одни четко представляют, чем они займутся у себя на участке, то другие до сих пор в раздумьях. В сегодняшнем материале мы собрали 11 полезных идей по планированию дачного участка, которые можно применить на практике уже этой весной.