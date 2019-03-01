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Пятница, 01.03.2019
Полезные идеи по обустройству своего участка
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Полезные идеи по обустройству своего участка

Весна не за горами, а это значит, что дачники уже с нетерпением потирают руки в ожидании открытия сезона. И если одни четко представляют, чем они займутся у себя на участке, то другие до сих пор в раздумьях. В сегодняшнем материале мы собрали 11 полезных идей по планированию дачного участка, которые можно применить на практике уже этой весной.
klubokidei.com
Фото: klubokidei.com
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