Лайфхак: как тратить меньше времени на поддержание чистоты в доме

Мало кому нравится тратить много времени на уборку. Так почему бы не воспользоваться небольшими хитростями, которые сократят часы для чего-то важного? Всего 10 советов, и представления о самом нелюбимом деле могут кардинально поменяться.