Подсказки хозяюшкам, которые помогут навести порядок Каждая хозяйка мечтает об идеальном порядке в доме. Чтобы все было как по телевизору разложено по ящичкам и полочкам. Вот только в реальности часто происходит все совсем не так. То ли фантазии не хватает, то ли времени. Чтобы хозяйкам не заморачиваться, мы нашли готовые подсказки, чтобы навести порядок в каждом уголке квартиры.