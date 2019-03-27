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Среда, 27.03.2019
Подсказки хозяюшкам, которые помогут навести порядок
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Подсказки хозяюшкам, которые помогут навести порядок

Каждая хозяйка мечтает об идеальном порядке в доме. Чтобы все было как по телевизору разложено по ящичкам и полочкам. Вот только в реальности часто происходит все совсем не так. То ли фантазии не хватает, то ли времени. Чтобы хозяйкам не заморачиваться, мы нашли готовые подсказки, чтобы навести порядок в каждом уголке квартиры.
Фото: pixabay.com
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Уборка, Чистота, Порядок, Дом и сад, Хозяйки, Системы хранения.
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