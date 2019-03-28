Идеи для дома: как с бутылки сделать красивую вазу (Фото)

Стеклянные и пластиковые бутылки имеют самые разнообразные формы и размеры, что делает их отличным материалом для изготовления ваз. Сегодня мы приглашаем вас узнать, как сделать вазы из бутылок своими руками с применением подручных средств.