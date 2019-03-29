Идеи для дома: мебель из дерева своими руками (Фото) Роскошная деревянная мебель служит верой и правдой долгие годы, к тому же, выглядит восхитительно. А когда обыкновенную мебель, такую как стенка, каркас кровати, стол и стул, шкаф мастер превращает в уникальную, то от такого произведения искусства действительно трудно отвести взгляд!