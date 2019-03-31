В Австрии спроектировали дом, полностью сделанный из дерева (Фото) Построенный на склоне в альпийском регионе Рослайтен, Австрия, он гармонично сочетается с окружающей средой. В таком доме больше чувствуется уют и домашний очаг, потому что вся мебель в доме тоже деревянная.