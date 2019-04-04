Ошибки интерьера в маленьких квартирах и как их исправить (Фото)

"Мал золотник, да дорог!" — говорим мы, обитатели тесных жилищ. Но знаете ли вы, что есть способ визуально увеличить скромные квадратные метры? Перед вами пять наиболее распространенных интерьерных ошибок, а также способы быстрого исправления ситуации.