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Воскресенье, 07.04.2019
Маленький балкон: интересные решения для его обустройства (Фото)
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Маленький балкон: интересные решения для его обустройства (Фото)

У большинства из нас балконы в квартирах представляют собой склад всевозможного хлама из ненужных вещей, которые накапливались годами. Однако, его вполне можно переобустроить в уютное местечко для релакса. Эти 15 блестящих идей позволят преобразить даже самый скромный балкон.
odomah.org
Фото: odomah.org
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Интерьер, Дом, Балкон, Маленький балкон.
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