Маленький балкон: интересные решения для его обустройства (Фото) У большинства из нас балконы в квартирах представляют собой склад всевозможного хлама из ненужных вещей, которые накапливались годами. Однако, его вполне можно переобустроить в уютное местечко для релакса. Эти 15 блестящих идей позволят преобразить даже самый скромный балкон.