Моторизованные шторы как концепция умного дома для любого интерьера (Фото)

Одно из последних "ноу-хау" - моторизованные шторы. С каждым днем технический прогресс и автоматизация бытовых процессов проникают в наш быт и укрепляются в жизни человека, тем самым упрощая повседневную рутину. Одно из последних "ноу-хау" - моторизованные шторы. Возникает закономерный вопрос: чем они лучше обычных и чем заслуживают нашего внимания. Попробуем разобраться.