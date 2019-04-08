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Понедельник, 08.04.2019
Моторизованные шторы как концепция умного дома для любого интерьера (Фото)
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Моторизованные шторы как концепция умного дома для любого интерьера (Фото)

Одно из последних "ноу-хау" - моторизованные шторы. С каждым днем технический прогресс и автоматизация бытовых процессов проникают в наш быт и укрепляются в жизни человека, тем самым упрощая повседневную рутину. Одно из последних "ноу-хау" - моторизованные шторы. Возникает закономерный вопрос: чем они лучше обычных и чем заслуживают нашего внимания. Попробуем разобраться.
miridei.com
Фото: miridei.com
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Свойства, Умный дом, Моторизованные шторы, Шторы на пульте, Автоматические шторы.
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